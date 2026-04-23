Reggio Lamberti Castronuovo | tra fede e politica per il futuro

A Reggio Calabria, durante la festa di San Giorgio, Eduardo Lamberti Castronuovo ha discusso di temi legati all'identità, affrontando anche aspetti legati alla fede e alla politica. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi cittadini e partecipanti, con interventi che hanno coinvolto diverse sensibilità. L'evento ha attirato l'attenzione delle persone presenti, interessate alle parole del rappresentante istituzionale.

? Cosa sapere A Reggio Calabria Eduardo Lamberti Castronuovo parla di identità durante la festa di San Giorgio.. Il candidato sindaco propone una gestione inclusiva tra le fazioni prima delle elezioni amministrative.. Il 25 aprile a Reggio Calabria, tra le mura della chiesa di San Giorgio al Corso, Eduardo Lamberti Castronuovo ha tracciato un confine netto tra la fede nel patrono e la gestione della città, a un mese dalle prossime elezioni amministrative. Mentre la città si prepara a celebrare il santo protettore, il clima si tinge di riflessioni che vanno oltre la semplice competizione elettorale. Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato alla guida del comune, ha colto l’occasione della messa in onore di San Giorgio per parlare di identità cittadina e di una visione politica che punta a superare i vecchi schemi di scontro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, Lamberti Castronuovo: tra fede e politica per il futuro Notizie correlate Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIl candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste... Elezioni comunali, Lamberti Castronuovo rilancia il suo programma: "Una città normale per ripartire"Il candidato a sindaco del Polo Civico illustra le priorità per Reggio Calabria: servizi, cultura, teatri e parchi con un progetto speciale per il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni a Reggio Calabria, 72 ore decisive tra liste e candidati; Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider; Reggio al voto, duello a distanza tra Battaglia e Cannizzaro; Comunali Reggio Calabria, il primo sondaggio incorona Cannizzaro con il 52-56%: può vincere al primo turno · LaC News24. Elezioni Comunali, Lamberti Castronuovo: alto spessore dei candidati, ma nessuno può guidare Reggio da solo, anche se stravince | INTERVISTAIl giorno delle celebrazioni di San Giorgio, Santo Patrono di Reggio Calabria, cade a un mese dalle elezioni Comunali per il nuovo sindaco della città. A margine della messa in onore del protettore de ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria: il Polo Civico di Lamberti completa la sua lista, ma ce ne sarà un’altra. Tutti i NOMINon solo Ogni giorno Reggio Calabria (a sostegno di Cannizzaro). A completare il quadro delle prime liste già definite, in attesa della presentazione ufficiale prevista per sabato 25 aprile, c’è anc ... strettoweb.com Il raggruppamento sarà guidato dal candidato a sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo - facebook.com facebook