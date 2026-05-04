Quando la passione va in scena Lamberti Castronuovo oltre il ruolo pubblico

Il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo ha dichiarato che la cultura rappresenta più di un semplice elemento decorativo del pensiero, considerandola una componente fondamentale della vita pubblica. Per lui, la cultura costituisce una vera e propria infrastruttura civile, che permette di sviluppare identità, favorire la crescita e costruire il futuro. Questa visione riflette il suo impegno nel promuovere la cultura come base per la società.

La cultura, per il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, non è un semplice ornamento del pensiero né un capitolo accessorio della vita pubblica, ma una vera infrastruttura civile su cui costruire identità, crescita e futuro. Grande sostenitore della cultura a Reggio Calabria, è da sempre in prima.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria, Lamberti Castronuovo: “Serve dialogo per la normalità? Cosa scoprirai Come può il dialogo tra politica e Chiesa risolvere i disagi cittadini? Perché la qualità della vita a Reggio è all'ultimo posto?... Reggio, Lamberti Castronuovo: tra fede e politica per il futuro? Cosa sapere A Reggio Calabria Eduardo Lamberti Castronuovo parla di identità durante la festa di San Giorgio.