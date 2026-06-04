Vota il miglior barista Lotta serrata ai vertici
È in corso la fase conclusiva della competizione per individuare il miglior barista della zona di Cesena. La gara, che ha coinvolto diversi professionisti, sta per arrivare al rush finale. I partecipanti si sfidano a colpi di preparazioni e tecniche davanti a giudici e pubblico. La selezione si avvicina alla conclusione, con i concorrenti che si contendono i primi posti. La decisione finale sarà annunciata a breve, dopo le ultime prove.
Si avvia alla volata finale la nostra gara per scegliere il miglior barista di Cesena e del comprensorio cesenate. E’ una lotta serrata a colpi di ’mazzette’ di tagliandi recapitati in redazione ogni giorno. Il cumulo complessivo di voti si avvia ormai a superare quota 3.500, un ottimo risultato segno della diffusione del concoso nei bar del Cesenate. C’è tempo fino al 14 giugno per partecipare al ’referendum’. Basta compilare il tagliando pubblicato ogni giorno sul nostro quotidiano e recapitarlo alla redazione in via Piave 125 (è sufficiente lasciarlo nella cassetta della posta all’ingresso). Intanto ai vertici della classifica provvisoria è lotta serrata fra tre contendenti al titolo, ma nelle posizioni immediatamente successive scalpitano molti altri concorrenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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