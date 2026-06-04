vota il miglior barista lotta serrata ai vertici

Notizia in breve

È in corso la fase conclusiva della competizione per individuare il miglior barista della zona di Cesena. La gara, che ha coinvolto diversi professionisti, sta per arrivare al rush finale. I partecipanti si sfidano a colpi di preparazioni e tecniche davanti a giudici e pubblico. La selezione si avvicina alla conclusione, con i concorrenti che si contendono i primi posti. La decisione finale sarà annunciata a breve, dopo le ultime prove.