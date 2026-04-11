vota la miglior barista magdalena prende il volo

Nella zona di Sant’Alberto, due sorelle gestiscono da anni la Caffetteria Garibaldi, situata in Largo Garibaldi 20. Recentemente, una gara tra bariste ha coinvolto Magdalena, una delle dipendenti, che ha attirato l’attenzione dei clienti e dei social media. La competizione, dedicata alla miglior barista, ha visto Magdalena come protagonista principale. La sfida si è conclusa con una votazione tra i clienti presenti nel locale.

Il destino nel nome. Se ti chiami Caraffa di cognome la ristorazione può essere davvero la tua vita, come lo è per Alessandra e Francesca Caraffa, titolari della Caffetteria Garibaldi di Sant’Alberto, in Largo Garibaldi, 20. "Prima ho lavorato in un bar come dipendente – racconta Francesca Caraffa – poi 10 anni fa ho proposto a mia sorella di rilevare il bar e iniziare un percorso assieme. Il tempo è passato e siamo ancora qui: tanta fatica ma siamo molto soddisfatte del nostro lavoro". Un lavoro che piace tanto alle sorelle Caraffa: "La cosa più bella è essere se stesse e comunicare tanto con la gente: non ci sono solo colazioni e aperitivi ma capacità di ascoltare e, perché no, diventare anche un po’ psicologi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Vota il miglior barista: "Un ruolo fondamentale al servizio dei clienti"La nostra avventura alla ricerca del ‘Miglior barista’ di Cesena, sostenuta da Confesercenti e Estados Cafè, è appena cominciata.

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Domenica 12 aprile si vota in #Ungheria, e non sarà un voto come gli altri. I sondaggi danno in testa #TISZA (“Libertà e Onore”), partito guidato da Péter #Magyar, principale oppositore di Viktor #Orbán che, però, è stato a lungo uno stretto alleato del primo mi - facebook.com facebook

Sintesi Meloni. Non si vota, si governa. Tra Trump e Europa, Europa. Priorità: Zes, liste d'attesa, sicurezza. Battaglie in Ue: stop patto di stabilità. Avversario: Conte. Tono: moderato. Punto forte: politica estera. Punto debole: no svolte innovative. Rischio gallegg x.com