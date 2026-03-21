Vota il miglior barista | Un ruolo fondamentale al servizio dei clienti

È iniziata la ricerca del miglior barista di Cesena, un progetto promosso da Confesercenti e Estados Café, che coinvolge diversi locali della città. La competizione mira a individuare chi tra i professionisti del settore si distingue per competenza e qualità del servizio offerto ai clienti. La selezione si basa su prove pratiche e valutazioni da parte di una giuria qualificata.

La nostra avventura alla ricerca del ‘Miglior barista’ di Cesena, sostenuta da Confesercenti e Estados Cafè, è appena cominciata. Federico Campori, responsabile di area Cesena per Confesercenti, la sfida del ‘Miglior barista’ ha l’obiettivo di fare emergere il più bravo nel Cesenate. Cosa ne pensa? "E’ una iniziativa che ha avuto un successo straordinario e questa è la dimostrazione che i clienti nutrono profonda stima nei confronti del barista di fiducia". E’ importante il ruolo del barista in un locale? "E’ fondamentale. Quello del barista è un lavoro non facile che richiede empatia nei confronti dei clienti. Un cliente che decide di votarti deve avere un’affezione profonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista: "Un ruolo fondamentale al servizio dei clienti" Articoli correlati Leggi anche: Vota il miglior barista. È partita la grande sfida Vota il miglior barista . La grande famiglia del Bar Expò: "Qui dal 2008, oggi l’ho rilevato"Ha una storia tutta sua e a modo suo eccezionale, il Bar Expò in corso Mazzini 99b a Faenza. Una selezione di notizie su Vota il miglior barista Un ruolo... Discussioni sull' argomento Vota il miglior barista: Un ruolo fondamentale al servizio dei clienti; Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliando. Vota il miglior barista. Il sorriso di Francesca: La piazza è un pezzo di meQuello di De Milito è uno dei volti del Caffè Nazionale di piazza del Popolo Io innamorata da sempre di questo posto. In testa c’è Anna Aleshchyk del Conte Max . msn.com Sorrisi e caffè dietro al bancone. Riparte la caccia al miglior barista: domani c’è il primo tagliandoTerza edizione del ’referendum’ del Carlino in collaborazione con Confesercenti ed Estados Cafè. Il concorso riservato agli esercizi pubblici di Cesena e comprensorio terminerà il 14 giugno. msn.com Perché votare No al referendum sulla giustizia Marco Lillo lo spiega chiaro: “Questa è l’ultima trincea. Questa per noi è veramente una linea oltre la quale non sappiamo che c’è”. Procure, giornali e opposizioni sono già deboli. Votare No è l’ultima chance per facebook Il sottosegretario Delmastro in affari con la famiglia di un condannato per mafia «è stato leggero», concede Meloni. Che però se la prende con «la manina» che ha fatto uscire la notizia alla vigilia del referendum. Si vota domani e lunedì, la premier teme una s x.com