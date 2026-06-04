Volo in deltaplano per ammirare la fioritura di Castelluccio di Norcia

Castelluccio di Norcia si prepara ad accogliere uno degli spettacoli naturali più affascinanti d'Italia: la Fioritura della Piana, evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Europa. Per vivere questo straordinario fenomeno da una prospettiva davvero unica, Prodelta propone i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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