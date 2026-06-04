Volo in deltaplano per ammirare la fioritura di Castelluccio di Norcia
Un volo in deltaplano sopra Castelluccio di Norcia permette di osservare da vicino la fioritura della piana, un fenomeno che copre ampie distese di fiori colorati. L’area si riempie di visitatori che arrivano per ammirare il paesaggio in fiore, soprattutto durante i periodi di massimo sbocciamento. La fioritura si estende su tutta la pianura, creando un mosaico di colori visibile anche dall’alto.
Castelluccio di Norcia si prepara ad accogliere uno degli spettacoli naturali più affascinanti d'Italia: la Fioritura della Piana, evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Europa. Per vivere questo straordinario fenomeno da una prospettiva davvero unica, Prodelta propone i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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