Neve a primavera a Castelluccio di Norcia

A Castelluccio di Norcia, a un’altitudine di 1452 metri, sta cadendo neve in queste ore, nonostante sia primavera. La nevicata interessa la zona e crea un paesaggio insolito per questa stagione. Non sono segnalati danni o interruzioni alle attività locali. La nevicata è visibile in diversi punti del paesaggio, con il bianco che si stende su campi e colline. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che non hanno emesso allerte particolari.

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