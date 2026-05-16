Neve a primavera a Castelluccio di Norcia
A Castelluccio di Norcia, a un’altitudine di 1452 metri, sta cadendo neve in queste ore, nonostante sia primavera. La nevicata interessa la zona e crea un paesaggio insolito per questa stagione. Non sono segnalati danni o interruzioni alle attività locali. La nevicata è visibile in diversi punti del paesaggio, con il bianco che si stende su campi e colline. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che non hanno emesso allerte particolari.
dove, in queste ore, è in atto una nevicata a 1452 metri di altezza.Come riportato da Perugia Meteo l'evento è "Tutt'altro che raro nel paese montano umbro" in quanto "Non è particolarmente inconsueto che, anche a maggio, in occasione del passaggio di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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