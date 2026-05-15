Sibillini | trekking tra i crinali e la fioritura di Castelluccio

Gli appassionati di escursionismo possono scoprire i sentieri dei Sibillini, attraversando i crinali e ammirando la fioritura di Castelluccio. Il punto di ritrovo a Senigallia è situato in una zona centrale, facilmente raggiungibile. Nella Macchia Cavaliera, si possono osservare piante rare come orchidee selvatiche e alcune specie di arbuschi minacciati. Questi luoghi offrono un’opportunità per esplorare ambienti naturali con biodiversità particolare e spazi di interesse botanico.

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