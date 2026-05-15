Sibillini | trekking tra i crinali e la fioritura di Castelluccio
Gli appassionati di escursionismo possono scoprire i sentieri dei Sibillini, attraversando i crinali e ammirando la fioritura di Castelluccio. Il punto di ritrovo a Senigallia è situato in una zona centrale, facilmente raggiungibile. Nella Macchia Cavaliera, si possono osservare piante rare come orchidee selvatiche e alcune specie di arbuschi minacciati. Questi luoghi offrono un’opportunità per esplorare ambienti naturali con biodiversità particolare e spazi di interesse botanico.
? Domande chiave Dove si trova il punto di ritrovo esatto a Senigallia?. Quali piante rare si possono osservare nella Macchia Cavaliera?. Chi è la guida che accompagnerà il gruppo sui crinali?. Come bisogna prenotare per assicurarsi un posto entro venerdì?.? In Breve Partenza ore 8:00 da Senigallia con rientro previsto intorno alle ore 19:00.. Percorso di 9,5 km con dislivello di 250 metri e durata di 4 ore.. Quota 15 euro per non soci e 12 euro per soci Confluenze o minori.. Prenotazioni telefoniche entro le ore 20:00 di venerdì 15 maggio.. Domenica 17 maggio 2026, i sentieri del Grande Anello dei Sibillini accoglieranno un gruppo di escursionisti guidati da Gianluca Nicolini per un percorso che parte da Colle Le Cese e raggiunge il Rifugio Belvedere di Forca di Presta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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