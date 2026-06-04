Volley Nations League | c’è il marchio Megabox

Questa settimana è iniziata l’edizione 2026 della Volley Nations League. Le due schiacciatrici della squadra Megabox Ondulati del Savio, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi, sono state scelte per rappresentare la nazionale. La squadra italiana si presenta con il marchio Megabox, che diventa simbolo della formazione. La competizione vede la partecipazione di diverse nazionali e si svolge in più tappe. Giovannini e Omoruyi sono state convocate per le partite di questa fase del torneo.

E’ una Megabox azzurra. Comincia questa settimana l’edizione 2026 della Volley Nations League, e le due schiacciatrici della Megabox Ondulati del Savio Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono state selezionate dal c.t. Julio Velasco tra le 14 atlete che parteciperanno alla prima tappa della competizione. Le partite della Pool B, di cui fa parte la nazionale italiana, si terranno fino a domenica 7 giugno a Brasilia. Le azzurre, campionesse olimpiche e del mondo in carica, nonché vincitrici delle ultime due edizioni della Vnl, affronteranno Olanda (6 giugno ore 1 di notte), Turchia (6 giugno ore 20.30) e Brasile (7 giugno ore 19.30). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da Dazn e, in streaming, da VolleyballWorld Tv. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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