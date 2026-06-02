Volley femminile come funziona la Nations League 2026 | tra obiettivo Final Eight e punti per il ranking olimpico

La Nations League 2026 di volley femminile seguirà il format delle ultime stagioni, con partite durante l’estate. L’obiettivo principale è qualificarsi per la Final Eight, che si svolgerà al termine della competizione. I punti accumulati durante il torneo contribuiranno anche al ranking olimpico, determinante per la qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. La competizione fungerà da qualificazione ai Campionati Continentali, dove saranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi.

La Nations League 2026 di volley femminile si svilupperà seguendo il format adottato nelle ultime stagioni, animando la prima parte dell’estate e rappresentando il trampolino di lancio verso i Campionati Continentali, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Alla massima competizione internazionale itinerante partecipano diciotto squadre, che si cimenteranno in una fase preliminare: ogni formazione disputerà dodici partite, dunque non affronterà tutte le altre compagini iscritte al torneo (non figurano replay in calendario, nei fatti non si giocheranno cinque match sui diciassette potenziali). Sono... 🔗 Leggi su Oasport.it

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