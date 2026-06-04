Volley il Chions Fiume Volley è vice campione d’Italia Under 14

Il Chions Fiume Volley ha conquistato il secondo posto alle finali nazionali Under 14 femminili, disputate ad Agropoli. La squadra si è classificata come vice campione d’Italia durante la competizione svoltasi in provincia di Salerno. La finale ha visto le atlete affrontare le migliori squadre del paese, confermando il buon livello raggiunto nel torneo. La partecipazione si è conclusa con una posizione di rilievo per il club, che ha portato a casa il risultato di rilievo.

Il Chions Fiume Volley di nuovo sul podio. È successo ad Agropoli in provincia di Salerno dove si sono svolte le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 14 Femminili. La formazione Pordenonese ha sfiorato il titolo per il secondo anno consecutivo contro la Vero Volley Numia. Una sfida aperta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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