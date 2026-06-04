La Clai ha annunciato l’ingaggio di Sofia Taiani come nuovo libero. La giocatrice ha commentato di conoscere bene l’ambiente e di essere felice di far parte del progetto. Taiani torna quindi nella squadra, definendosi emozionata per il ritorno. La decisione della società di puntare su un’esperta conferma l’intenzione di rafforzare il reparto difensivo. La giocatrice ha già avuto esperienze precedenti con la squadra e ora si prepara a nuove sfide.

La Clai ha ingaggiato un nuovo libero, e stavolta la dirigenza biancoblù ha puntato su un usato sicuro puntando su Sofia Taiani. La giocatrice, infatti, torna ad Imola dopo aver indossato la maglia nel campionato 20212022. Nelle ultime stagioni Taiani ha giocato alla Vtb Bologna dove ha conquistato due Coppe Italia di serie B e due promozioni in A2. Ora per Sofia il ritorno in riva al Santerno: "Ricevere la chiamata della Clai – racconta Taiani – mi ha emozionata moltissimo e riempita di orgoglio e soddisfazione. Torno in un ambiente che conosco bene, ma che ritrovo in una categoria ancora più importante. Questo mi rende consapevole del grande lavoro che è stato fatto in questi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley femminile, il nuovo libero è una vecchia conoscenza: "Conosco bene l’ambiente, far parte di questo progetto mi fa felice». Clai dolce casa, Taiani: "Che emozione tornare»

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