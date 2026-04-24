Ho paura di non essere più lucido come prima Mi sento sdoppiato | una parte di me rimane giovane e osserva la parte vecchia che sbaglia | così Niccolò Ammaniti

Lo scrittore ha condiviso alcune riflessioni sulla propria condizione emotiva e sulla presenza di una persona con cui affrontare le sfide della vita a sessant’anni. Ha parlato di sentirsi sdoppiato tra una parte di sé che si percepisce giovane e l’altra più matura, e ha descritto il valore di avere un compagno di vita con cui condividere i momenti difficili. Le sue parole sono state raccolte in una recente intervista.

“ Avere a 60 anni una persona con cui condividere i momenti complicati è bellissimo ”. La confessione di Niccolò Ammaniti è servita. In una lunga intervista a VanityFair l’autore di Io non ho paura, nelle librerie da un paio di mesi con il nuovo romanzo Il Custode (Einaudi), ha raccontato stralci della sua vita e del suo lavoro. La mancanza di disciplina, la pigrizia, i topoi classici con cui lo scrittore romano spesso si schernisce nei confronti di chi lo apprezza, fanno spazio questa volta anche a qualcosa di più intimo. “L’amore è un sentimento rassicurante perché è la condivisione di momenti complicati. In questo momento il mondo fa così paura che la mattina temi di aprire il giornale e scoprire cosa sta accadendo”, sottolinea Ammanniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama

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