Un allenatore noto per le sue scelte di mercato ha firmato un contratto a parametro zero con un club di prima fascia. La trattativa è stata conclusa senza costi di acquisizione, portando un rinforzo importante nella rosa. Il tecnico punta a rafforzare la squadra con un giocatore già noto alle parti, senza pagare il cartellino. La firma è arrivata nelle ultime ore, confermando l’attenzione del club sul mercato libero. La società ha ufficializzato l’accordo, senza rilasciare ulteriori dettagli.

di Alessio Lento Ci sono allenatori che preferiscono costruire con calma, aspettare, lavorare su giocatori da crescere. Altri invece vogliono riferimenti immediati, uomini che entrano nello spogliatoio e non hanno bisogno di sei mesi per capire dove si trovano. Luciano Spalletti è sempre stato abbastanza chiaro sotto questo aspetto. Le sue squadre, da Roma a Napoli passando per altre esperienze, hanno quasi sempre avuto figure capaci di spostare il peso emotivo della partita ancora prima del pallone che rotola. Leadership, personalità, giocatori che costringono gli avversari a cambiare atteggiamento. La Juventus starebbe ragionando anche su questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’instant team di Spalletti parte da una vecchia conoscenza: colpaccio a parametro zero

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