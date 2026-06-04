Voli in Italia | il traffico cresce al 5% superando la media UE

Il traffico aereo in Italia è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente, superando la media dell’Unione Europea. Otto aeroporti italiani hanno superato i 10 milioni di passeggeri, con alcuni che hanno registrato crescite significative. La gestione di 305 milioni di passeggeri negli scali italiani rappresenta una sfida per infrastrutture e personale. Non sono stati forniti dettagli su programmi di espansione o investimenti specifici.

Quali sono gli otto scali che hanno superato i 10 milioni? Come faranno gli aeroporti a gestire 305 milioni di passeggeri? Perché il traffico italiano sta crescendo più di quello europeo? Cosa serve per trasformare questo aumento in efficienza gestionale??? In Breve Crescita passeggeri 4,2% tra inizio anno e fine aprile 2026. Otto scali nazionali superano i 10 milioni di passeggeri ciascuno. Fiumicino supera 50 milioni di presenze diventando settimo scalo europeo. Obiettivo Enac: . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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