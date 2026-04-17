Un recente studio europeo ha confermato che in Italia il livello di verde urbano si colloca sotto la media dell’Unione Europea. I dati evidenziano differenze significative tra Nord e Sud, con quest’ultimo che registra i valori più bassi e di conseguenza una minore disponibilità di spazi verdi per la popolazione. La situazione si riflette in molte città italiane, dove l’accesso al verde rappresenta un problema diffuso.

Roma, 17 aprile 2026 – Un nuovo studio europeo certifica quello che in molte città si vive già sulla propria pelle: l' accesso al verde urbano non è uguale per tutti. E in Italia il divario segue una mappa familiare, quella che separa il Nord dal Sud. Il Joint Research Centre della Commissione europea ha pubblicato il 13 aprile su Nature Communications i risultati di un'analisi condotta su 862 città europee, con l'obiettivo di misurare il rispetto della cosiddetta regola 3-30-300: tre alberi visibili da ogni abitazione, il 30% di copertura arborea in ogni quartiere, un'area verde di qualità entro 300 metri da casa; uno standard elaborato dal Nature Based Solutions Institute, oggi adottato come riferimento nel territorio europei I risultati sono impietosi: solo il 13,5% della popolazione urbana europea soddisfa tutti e tre i criteri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'Italia è sotto la media Ue per verde urbano: al Sud si paga il prezzo più alto

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