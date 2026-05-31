Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a causa di richieste economiche considerate eccessive. Il club sta valutando le offerte, mentre Napoli, Milan e Inter sono interessate al giocatore in caso di rottura con i bianconeri. Al momento non sono stati definiti dettagli ufficiali o accordi tra le parti.

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© Juventusnews24.com - Vlahovic verso l’addio alla Juve: richieste fuori parametro. Napoli, Milan e Inter sul serbo

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Juve, Vlahovic verso la convocazione contro l'Udinese

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