Vlahovic non rinnova ma intanto segna | Addio alla Juve? Non lo so
Dusan Vlahovic torna a scendere in campo da titolare dopo 161 giorni e segna un gol. Durante un’intervista ha dichiarato di non sapere se si tratterà delle sue ultime partite con la squadra. La sua decisione di non rinnovare il contratto è nota, ma finora ha mantenuto un atteggiamento riservato riguardo al futuro. Il giocatore ha anche affermato che vedrà come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.
Segna sempre lui. Dusan Vlahovic è tornato e non si ferma più. L’effetto DV9 è un po’ come quello dei vecchi tormentoni estivi che tornano di moda all’improvviso con lo stesso successo. Un gol entrando dalla panchina la scorsa settimana contro il Verona. Un timbro dopo dodici secondi ieri sera a Lecce, alla prima da titolare dopo 160 giorni. Tanto che dallo spicchio dei tifosi bianconeri del Via del Mare è ripartito il coro: "Dusan, Dusan, Dusan". Il bomber di Belgrado non sarà ancora al top, ma basta e avanza per la Juventus. Della serie: scusate se vi sono mancato. Vlahovic, dopo l’intervento all’adduttore di dicembre e quattro mesi ai box, vuole essere il colpo della volata Champions e ci sta riuscendo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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