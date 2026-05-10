Vlahovic non rinnova ma intanto segna | Addio alla Juve? Non lo so

Dusan Vlahovic torna a scendere in campo da titolare dopo 161 giorni e segna un gol. Durante un’intervista ha dichiarato di non sapere se si tratterà delle sue ultime partite con la squadra. La sua decisione di non rinnovare il contratto è nota, ma finora ha mantenuto un atteggiamento riservato riguardo al futuro. Il giocatore ha anche affermato che vedrà come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui