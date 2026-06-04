Il segretario del partito di governo ha criticato duramente le posizioni dell’alleanza di centro-sinistra, accusandola di non avere un programma condiviso. Ha anche affermato che le elezioni non si vincono sommando i singoli partiti, sottolineando le divergenze tra le forze politiche. Nel frattempo, nel campo largo si registrano prese di posizione contrastanti, e l’ipotesi di un’intesa comune appare sempre più difficile da realizzare.

L’ex ministro dem mette a nudo il fallimento del Pd targato Schlein: «Campagna elettorale tra noi invece che contro gli avversari al governo» Va bene che si definisce campo largo, ma lo spazio per un’intesa comune della fatidica alleanza sembra sempre più stretto. Altro che coalizione alternativa: nel centrosinistra l’unica vera specialità della casa resta il tiro al bersaglio interno. epicentro dello scontro, il Pd a guida Elly Schlein, rispetto al quale notoriamente Lorenzo Guerini – uno dei principali esponenti dell’area riformista del Partito Democratico – si colloca all’opposizione intestina (tanto per cambiare). Il dibattito è infuocato, e Guerini è nel lungi dal buttare acqua sul fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Volano stracci nel campo largo, Guerini silura Elly&co su tutto, dalla difesa alla patrimoniale. “Le elezioni non si vincono sommando i partiti”

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