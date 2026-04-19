Elezioni nel Pd volano gli stracci | Un’ala dem esclusa dalle liste

Nel Partito Democratico si registrano tensioni in vista delle prossime elezioni. Durante una riunione al circolo Rinascita, si è parlato della presentazione della lista prevista per il 23 aprile, che sosterrà un candidato locale. Alcuni membri del partito hanno accusato una parte dell’area democratica di essere stata esclusa dalla composizione delle liste. La discussione si concentra sulla rappresentanza interna e sulle modalità di scelta dei candidati.

Il 23 aprile, al circolo Rinascita, il Partito Democratico presenterà la propria lista a sostegno di Damiano Sforzi. Gli animi, però, sembrano tutt’altro che pacificati, come dimostra una nota, durissima, del gruppo di sostenitori dell’attuale facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli per primarie che poi non ci sono state: "Dopo settimane di decisioni prese a colpi di maggioranza e forzature, senza porsi mai davvero in ascolto delle istanze che da varie parti della nostra comunità venivano rappresentate chiedendo più apertura e partecipazione, la Segreteria del PD di Sesto, nella persona della sua segretaria Sara Bosi, ha anche fatto richieste inaccettabili e vessatorie per decidere unilateralmente le persone che a suo parere avevano diritto a candidarsi ed escluderne altre ritenute indegne.🔗 Leggi su Lanazione.it

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