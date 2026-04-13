Volano stracci e sberle social nel volume in uscita Conte fa il martire e Giggino lo sbugiarda | i congiurati? Oggi sono i suoi alleati nel campo largo

La tensione tra i protagonisti politici si accende su più fronti, con scambi di accuse e commenti pubblici. In un libro in uscita, uno dei leader si presenta come vittima, mentre un altro lo smaschera, mettendo in discussione le alleanze e le strategie di lungo corso. Tra veleni, pubblicazioni e questioni di poltrone, la scena politica si fa sempre più complessa, con scontri che coinvolgono anche i cosiddetti “congiurati” e i loro rapporti attuali.

Veleni, libri e poltrone: non c’è limite al grottesco quando si parla della parabola discendente del Movimento 5 Stelle. Sì, perché parliamo davvero di redde rationem risolto a colpi di scudisciate politiche e bordate tra ex commilitoni; di conti in sospeso affidati per il conto finale a un duello a distanza tra Conte e Di Maio che rispolvera il meglio di (o il peggio?) della letteratura di partito a 5 stelle. Il libro di Conte scatena Di Maio: Giuseppi si dice vittima di congiurati con cui adesso governa. Nel libro dell’ex premier che uscirà ufficialmente solo domani, l’attuale presidente dei pentastellati riparte per il suo autoritratto dal racconto del presunto retroscena che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica a fine gennaio del 2022.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Volano stracci e sberle social, nel volume in uscita Conte fa il martire e Giggino lo sbugiarda: i “congiurati”? Oggi sono i suoi alleati nel campo largo Arezzo, nel campo largo volano gli stracci: Donati torna, Ceccarelli sbottaAd Arezzo la campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo, ma il cinema politico è già partito col botto. Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietroOh che succede in città? Pare che la corsa di Beppe Angiolini verso Palazzo Cavallo si sia già messa di traverso.