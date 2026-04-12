La Fortitudo passa a Brindisi e vola in alto

Nella partita di ieri, la Fortitudo ha vinto in trasferta contro la squadra di Brindisi con il punteggio di 81-71. Questa vittoria permette alla formazione di salire in cima alla classifica della serie A2. La gara si è svolta nel tardo pomeriggio e ha visto i giocatori della Fortitudo dominare nei momenti decisivi, portando a casa un risultato importante in vista delle prossime partite.

Brindisi, 12 aprile 2026 - La Fortitudo batte Brindisi 71-81 e torna in testa alla serie A2. Prestazione straordinaria per la Effe che grazie ad un’ottima prova di squadra e prestazioni balistiche di Alvise Sarto e del rientrante Lee Moore, passa con pieno merito in casa dei pugliesi e raggiunge, insieme a Scafati, Pesaro sconfitta a Rieti. A due turni dal termine della stagione regolare, la classifica vede adesso 3 squadre appaiate al comando, anche se la Effe domenica prossima riposerà per tornare in campo solo nell’ultimo turno, il 26 aprile, a Forlì. Inizio subito positivo per la Effe che dal 4-2 per Brindisi ribalta l’inerzia e si avanti 4-11.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo passa a Brindisi e vola in alto Leggi anche: Fortitudo, colpo da grande a Brindisi: la Effe espugna il PalaPentassuglia La Fortitudo vola in casa. Pistoia deve arrendersiFORTITUDO 81 ESTRA PISTOIA 61 FLATS SERVICE: Fantinelli 9, Perkovic 15, Sarto 3, Anumba 4, Sorokas 16, Della Rosa 8, Imbrò 9, De Vico 13, Moretti 4;...