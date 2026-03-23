Si è chiusa con numeri importanti e una bellissima energia la decima edizione di Book Pride 2026, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente che, dal 21 al 23 marzo, ha trasformato il Superstudio Maxi in un vero e proprio hub culturale. Oltre 13.000 visitatori, più di 200 ospiti, 170 incontri e 150 case editrici: numeri che raccontano solo in parte una manifestazione che, anno dopo anno, continua a ridefinire il ruolo dell’editoria indipendente nel panorama italiano. Un ecosistema vivo (e necessario). Non è solo una fiera: Book Pride si conferma come un ecosistema culturale dove convivono linguaggi, idee e prospettive diverse. Un luogo in cui la pluralità non è uno slogan, ma una pratica concreta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BOOK PRIDE 2026: l’editoria indipendente vola alto (e guarda già a Genova)

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