voi ricorderete pep guardiola per i trofei vinti io per i suoi outfit

Pep Guardiola è stato arrestato questa mattina in un hotel della città. Le forze dell'ordine sono intervenute intorno alle 8:30, portandolo via in manette. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse, né su eventuali perquisizioni o prove trovate. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media sportivi, suscitando sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori.

Ci sono allenatori di calcio, e poi c’è Pep Guardiola. Ci sono campioni che vincono titoli, e poi c’è sempre lui. Il grande Pep Guardiola ha annunciato che la sua avventura con il Manchester City è finita. Dopo dieci anni e 17 trofei importanti, tra cui sei Premier League, questa storia si chiude qui. E sì, potrei mettermi a scrivere seicento parole sulla sua carriera da allenatore. Che gloria. Che sfumature. Che grattacapi. Se le meriterebbe tutte. Ma, per fortuna vostra e mia, non lo farò. Anche perché non sono un esperto di calcio, e non ho alcuna intenzione di diventarlo. Non posso dirvi come abbia reinventato il gioco o come abbia trasformato Erling Haaland in una macchina da gol ancora più potente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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