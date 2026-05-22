Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni e 20 trofei | finisce un' era

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, Pep Guardiola ha annunciato che lascerà la squadra al termine di questa stagione. La notizia è stata resa nota oggi, venerdì 22 maggio. Durante il suo periodo alla guida del club, l’allenatore ha vinto venti trofei, tra cui diversi campionati e coppe nazionali. La decisione di lasciare il club è stata comunicata ufficialmente dallo stesso allenatore, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua partenza segna la fine di un lungo ciclo di successi.

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Pep Guardiola dopo dieci anni lascerà il Manchester City al termine della stagione. L'ufficialità è arrivata oggi, venerdì 22 maggio. Il tecnico catalano al City ha vinto 20 trofei tra cui sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, tre FA Cup, cinque League Cup, una Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Today.it

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