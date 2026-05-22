Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo dieci anni e 20 trofei | finisce un' era

Dopo dieci anni alla guida del Manchester City, Pep Guardiola ha annunciato che lascerà la squadra al termine di questa stagione. La notizia è stata resa nota oggi, venerdì 22 maggio. Durante il suo periodo alla guida del club, l’allenatore ha vinto venti trofei, tra cui diversi campionati e coppe nazionali. La decisione di lasciare il club è stata comunicata ufficialmente dallo stesso allenatore, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua partenza segna la fine di un lungo ciclo di successi.

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