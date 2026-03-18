L'allenatore del Manchester City indossa spesso camicie a quadri abbinate a cappelli di stile tradizionale, aggiungendo dettagli insoliti ai suoi look. Le sue scelte di abbigliamento attirano l'attenzione e sono diventate un tratto distintivo del suo stile. Pep Guardiola combina elementi classici con tocchi di originalità, rendendo i suoi outfit riconoscibili durante gli eventi pubblici e le partite.

Pep Guardiola sa sempre come attirare l'attenzione del pubblico, non solo con le sue qualità d'allenatore e le sue innovazioni tattiche, ma anche grazie a un gusto tutto personale nella scelta dei suoi outfit. Nel corso degli anni è diventato una vera e propria icona di stile, ama spaziare tra i generi passando da indumenti più eleganti ad altri più casual. Nella sconfitta casalinga del suo Manchester City, che è costata l'eliminazione dalla Champions League, per esempio ha sorpreso tutti con un'insolita camicia a quadri, larga, indossata con una maglietta nera a pelle, con pantalone scuro e scarpe bordeaux. Grazie a una camicia a quadri da finto boscaiolo, dai colori verde e marrone, Pep Guardiola è, in parte, riuscito a offuscare anche la sconfitta della sua squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pep, ma come ti vesti? Dalla camicia a quadri alla coppola, gli outfit particolari di Guardiola

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