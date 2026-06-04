Dusan Vlahovic ha interrotto le trattative per il rinnovo con la Juventus, con il contratto in scadenza a giugno. Di conseguenza, il calciatore diventa svincolato e può firmare con altri club senza costi di trasferimento. L’Inter ha mostrato interesse e sta valutando un possibile acquisto a parametro zero. La situazione ha generato una competizione tra le due squadre italiane, con le trattative ancora in corso.

di Lorenzo Vezzaro L’attaccante Dusan Vlahovic interrompe le trattative con i bianconeri e va in scadenza: si accende un derby d’Italia infuocato sul mercato. Una vera e propria bomba di mercato scuote le fondamenta del calcio italiano e vede protagonista Dusan Vlahovic. Dopo settimane di lunghi e complessi negoziati per il rinnovo del contratto, l’attaccante serbo ha improvvisamente interrotto le trattative per il prolungamento con la Juventus. Una rottura definitiva che costringe il calciatore a cercarsi una nuova sistemazione, trovandosi ora nell’incredibile condizione di poter scegliere la sua prossima squadra a parametro zero, dato che il suo accordo scadrà alla fine di questo mese di giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Vlahovic, salta il rinnovo con la Juve: l’Inter piomba sul bomber a parametro zero

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