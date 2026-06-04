Vlahovic salta il rinnovo con la Juve | l’Inter piomba sul bomber a parametro zero

Da internews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dusan Vlahovic ha interrotto le trattative per il rinnovo con la Juventus, con il contratto in scadenza a giugno. Di conseguenza, il calciatore diventa svincolato e può firmare con altri club senza costi di trasferimento. L’Inter ha mostrato interesse e sta valutando un possibile acquisto a parametro zero. La situazione ha generato una competizione tra le due squadre italiane, con le trattative ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Lorenzo Vezzaro L’attaccante Dusan Vlahovic interrompe le trattative con i bianconeri e va in scadenza: si accende un derby d’Italia infuocato sul mercato. Una vera e propria bomba di mercato scuote le fondamenta del calcio italiano e vede protagonista Dusan Vlahovic. Dopo settimane di lunghi e complessi negoziati per il rinnovo del contratto, l’attaccante serbo ha improvvisamente interrotto le trattative per il prolungamento con la Juventus. Una rottura definitiva che costringe il calciatore a cercarsi una nuova sistemazione, trovandosi ora nell’incredibile condizione di poter scegliere la sua prossima squadra a parametro zero, dato che il suo accordo scadrà alla fine di questo mese di giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

vlahovic salta il rinnovo con la juve l8217inter piomba sul bomber a parametro zero
© Internews24.com - Vlahovic, salta il rinnovo con la Juve: l’Inter piomba sul bomber a parametro zero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vlahovic rinnoverà con la Juventus Se sta bene è uno tra i più forti del campionato

Video Vlahovic rinnoverà con la Juventus? ??Se sta bene è uno tra i più forti del campionato

Notizie e thread social correlati

Vlahovic a parametro zero: il Milan punta al bomber della JuveIl Milan sta valutando di ingaggiare a parametro zero il calciatore che attualmente gioca in una squadra italiana, con interesse anche da parte di...

Vlahovic verso l’addio alla Juve: richieste fuori parametro. Napoli, Milan e Inter sul serboVlahovic potrebbe lasciare la Juventus a causa di richieste economiche considerate eccessive.

Temi più discussi: Juve, addio a Vlahovic: ora tutto su Kolo Muani, ma a Spalletti non può bastare; Vlahovic, è finita. Signora spuntata e schiaffo a Spalletti; Juventus, ultim'ora: Vlahovic dice addio, salta il rinnovo; Mercato Juve: niente rinnovo per Vlahovic, diversi club sulle sue tracce.

vlahovic salta il rinnovoJuve, addio a Vlahovic: ora tutto su Kolo Muani, ma a Spalletti non può bastareSalta il rinnovo del serbo. Chiellini: Spiace, a quelle cifre andrà all’estero. Si puntano Sorloth e Mateta ... msn.com

vlahovic salta il rinnovoVlahovic-Juve, è finita: interrotte le trattative per il rinnovoSi separano le strade del club bianconero e del centravanti serbo: troppo distanti domanda e offerta su ingaggio, premi e commissioni ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web