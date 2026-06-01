Vlahovic a parametro zero | il Milan punta al bomber della Juve

Il Milan sta valutando di ingaggiare a parametro zero il calciatore che attualmente gioca in una squadra italiana, con interesse anche da parte di club inglesi. La decisione della Juventus di lasciare libero il giocatore è stata comunicata recentemente. Diversi club inglesi hanno manifestato interesse, puntando a ingaggiare il bomber senza dover pagare il cartellino. La trattativa tra il Milan e il calciatore resta in fase di valutazione.

? Punti chiave Chi sono i club inglesi pronti a scippare il serbo al Milan?. Perché la dirigenza bianconera ha deciso di liberare il bomber?. Come influirà l'assenza della Champions sulle casse della Juventus?. Quale strategia adotterà Spalletti per trovare un nuovo centravanti?.? In Breve Vlahovic ha segnato 10 gol totali tra Serie A e Champions League.. Il calciatore non vuole percepire meno di 10 milioni di euro netti.. Spalletti e Comolli gestiranno il mercato dopo l'addio di Allegri.. Tottenham e Chelsea monitorano il serbo per la stagione 2026-2027.. Dusan Vlahovic prossimo all’addio alla Juventus: il serbo è svincolato e il mercato si accende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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VLAHOVIC ADDIO JUVENTUS - il Milan la spunta

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