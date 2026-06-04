Vlahovic ha chiesto alla Juventus se vogliono pagarlo come David, esprimendo delusione e frustrazione. La discussione tra l’attaccante e il club si è fatta tesa, con un clima di totale freddezza. La situazione sul suo futuro rimane incerta, mentre il rapporto tra le parti appare sempre più distante. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e le trattative sembrano essersi arenate.

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il confronto per il rinnovo del contratto non ha portato a passi avanti concreti. Anzi, la distanza tra le parti resta molto ampia e il clima attorno alla trattativa si è fatto sempre più teso. Al centro della discussione ci sono le condizioni economiche del nuovo accordo. L’attaccante serbo e il suo entourage non intendono accettare una proposta ritenuta troppo distante dal valore attribuito al giocatore. In questo contesto si inserisce anche il paragone con Jonathan David, arrivato alla Juventus con un ingaggio più contenuto ma con commissioni importanti legate all’operazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vlahovic-Juve, gelo totale: “Volete mica pagarmi come David?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Volete mica pagarmi come David?”: l’addio di Vlahovic alla Juve è uno strappo totale

Juventus, gelo tra Vlahovic e la Juve: rinnovo bloccatoLa situazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic si fa tesa, con il rinnovo del contratto che sembra aver subito un arresto.

Temi più discussi: Da Torino: c’è immobilismo per il rinnovo di Vlahovic, la situazione con la Juve è questa e cosa può succedere; Vlahovic e la Juve prigionieri in stallo, siamo ai titoli di coda: l’ennesimo smacco per Spalletti; La Juventus smonta l’attacco | gelo sul rinnovo di Vlahovic e assalto totale al grande ritorno di Kolo Muani; Romano: Ecco cosa è successo con Kolo Muani. Ma ora può tornare.

Le richieste troppo alte, lo strappo in 48 ore e l'addio: tra Vlahovic e la Juve è finita cosìJuve-Vlahovic, è addio. Stavolta è davvero finita, non ci sono più chance di ricomporre il rapporto e arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. L’epilogo è forte ma non del tutto inattes ... corrieredellosport.it

Juve, addio a Vlahovic: ora tutto su Kolo Muani, ma a Spalletti non può bastareSalta il rinnovo del serbo. Chiellini: Spiace, a quelle cifre andrà all’estero. Si puntano Sorloth e Mateta ... msn.com