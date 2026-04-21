Juventus gelo tra Vlahovic e la Juve | rinnovo bloccato

Da ilprimatonazionale.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic si fa tesa, con il rinnovo del contratto che sembra aver subito un arresto. Le trattative tra le parti non stanno avanzando e il futuro dell’attaccante serbo alla squadra appare sempre più incerto. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le discussioni sembrano aver portato a un blocco netto nelle negoziazioni. La questione resta aperta e senza una soluzione immediata.

Juve-Vlahovic: cala il gelo. Tra rinnovo e addio, il futuro è un rebus. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus non è mai stato così incerto. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i dialoghi tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’attaccante serbo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

Video Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare??

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