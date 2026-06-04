Il Napoli ha contattato direttamente il padre di Vlahovic, il suo agente e rappresentante, per sondare la disponibilità a trasferirsi in Italia. Tuttavia, al momento, ci sono altre società, tra cui il Bayern Monaco, l’Atletico Madrid e il Chelsea, che sembrano offrire condizioni più appetibili. La trattativa tra il club e la famiglia del calciatore è appena iniziata e riguarda un possibile trasferimento.

L’idea Vlahovic al Napoli non è un’esercitazione da social: è un contatto reale. Lo scrive Tuttosport, secondo cui gli azzurri “ hanno già bussato da papà Milos” — Milos Vlahovic, padre e uomo-mercato del centravanti serbo. Un movimento che conferma quanto andiamo raccontando da settimane, da quando il Napoli si era inserito per Vlahovic in vista del parametro zero. La bussata c’è, ma il Napoli non è in pole. Il punto, però, è che bussare non significa essere davanti. Tuttosport è chiaro: al netto “ di un amore spesso sbandierato, dato in pasto ai tifosi con troppa facilità”, le opzioni Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea “ sembrano effettivamente le più golose”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vlahovic, il Napoli ha già bussato alla porta di papà Milos: ma Bayern, Atletico e Chelsea sono più ghiotte

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