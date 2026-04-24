Antonio Conte ha espresso la sua delusione per il comportamento di Lukaku, sottolineando che il calciatore è passato dal centro sportivo senza salutare nessuno, anche lui presente. Nel corso della stessa serata, durante la partita tra Napoli e Cremonese, l’allenatore ha commentato il ritorno del Napoli a una buona prestazione di squadra, con quattro gol segnati, senza fare riferimenti a questioni tecniche o tattiche.

Nella serata del poker alla Cremonese, nella serata in cui il Napoli segna quattro gol e torna a giocare come una squadra vera, Antonio Conte trova il tempo per un momento di sincerità che pesa più di qualsiasi analisi tattica. Gli chiedono di Lukaku. E la risposta racconta la fine di un rapporto. “No, non ho avuto l’opportunità di parlarci. So che un nostro dirigente ci ha parlato, è venuto al centro, l’ufficio mio era lì. Però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto davvero tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Però in queste situazioni l’allenatore deve cercare di capire un po’ tutti, ma nessuno cerca di capire l’allenatore”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La delusione di Conte per Lukaku: “È venuto al centro sportivo ma nessuno ha bussato alla mia porta. Mi sarei aspettato un saluto”

CONTE PARLA DEL RIENTRO DI LUKAKU | Annuncio in CONFERENZA alla vigilia di NAPOLI QARABAG

Notizie correlate

Arthur riavvolge il nastro: «Alla Juve non è andata come mi sarei aspettato ma con Spalletti potrei adattarmi bene. Yildiz pazzesco, se Neymar mi chiedesse di andare in Serie A…»Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana.

Biasin non convinto dalle scelte di Gattuso: «Mi sarei aspettato Bernardeschi al posto di Cambiaghi. Chiesa? Secondo me c’è altro oltre al rapporto di campo»di Redazione JuventusNews24Biasin in un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva si è soffermato sulle convocazioni dell’Italia sottolineando come...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Conte ammette: Dopo Parma non ho dato le giuste motivazioni. De Laurentiis? Sto in silenzio, può dire ciò che vuole; Lukaku atteso a Castel Volturno: parlerà con Conte e Manna; Conte non è esente da critiche ma gli avvoltoi vanno sempre oltre; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte.

Salvione: Non focalizziamoci sulle parole di Conte, il problema è la prestazione!Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul ... tuttonapoli.net

Il Napoli di Conte cambia volto contro la CremoneseAntonio Conte cambia la formazione del Napoli contro la Cremonese: Alisson ed Elmas titolari al Maradona per blindare il secondo posto. stylo24.it

Conte: «Lui è venuto al centro sportivo. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Mi è dispiaciuto tanto» - facebook.com facebook

Ci voleva questa reazione, bravo Conte a mischiare le carte e dare maggiore verve alla fase offensiva, McTominay devastante per gli inserimenti (al di là del rigore sbagliato), bravi De Bruyne, Hojlund e Alisson Santos, ottimo rientro di Rrahmani #NapoliCrem x.com