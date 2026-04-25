Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli ha ottenuto una vittoria inaspettata. Nel frattempo, si è diffusa una dichiarazione del tecnico riguardo alla rottura con un calciatore, affermando che quest'ultimo non si è nemmeno presentato alla porta. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando discussioni sui rapporti all’interno della squadra e sul futuro della stagione.

2026-04-24 23:11:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: NAPOLI – Dopo il tonfo contro la Lazio il Napoli torna al successo. Al Diego Armando Maradona netta vittoria per 4-0 per i campioni d’Italia che, in attesa del big match di domenica tra Milan e Juventus, tornano al 2° posto in solitaria. Antonio Conte ha commentato così il successo dei suoi ai microfoni di Dazn: “ Non avevo dubbi sulla risposta della squadra, contro la Lazio non abbiamo centrato la porta. Niente è andato nel verso giusto. Oggi c’era grande determinazione e voglia di rivalsa, dopo la Lazio erano arrivate anche troppe critiche eccessive per una squadra che ha vinto il campionato e la Supercoppa e è comunque al secondo posto nonostante ancora oggi manchino quattro giocatori come Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Conte amaro, rottura con Lukaku: “Non ha neanche bussato alla mia porta”

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