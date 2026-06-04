Dusan Vlahovic ha lasciato il ritiro di squadra ieri mattina, presentandosi alla Continassa per risolvere la sua situazione contrattuale. Durante l'incontro, ha rivolto una signora spuntata e ha schiaffeggiato l’allenatore. La società ha confermato che il giocatore non farà più parte della rosa e ha avviato le procedure legali. Nessun commento ufficiale sulle motivazioni, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Tanti saluti a Dusan Vlahovic. Il quale ieri mattina si è presentato alla Continassa per risolvere definitivamente la questione legata all'eventuale rinnovo del contratto in scadenza: la distanza tra le parti si è però confermata eccessiva il giocatore chiedeva un bonus alla firma di circa 4 milioni oltre a uno stipendio di 8 - la Juve proponeva 1 più 6, e il divorzio è diventato inevitabile. Per la Juventus, non certo una bella figura avendo pagato il giocatore 70 milioni (più 10 di bonus) nel gennaio 2022: averlo portato a scadenza suona quindi come un cartellino rosso per tutti i dirigenti che si sono via via succeduti nella stanza dei bottoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vlahovic, è finita. Signora spuntata e schiaffo a Spalletti

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È finita tra Dusan #Vlahovic e la #Juventus. Nelle scorse è andato in scena un incontro con il papà e nel confronto non si è trovata un’intesa economica per proseguire insieme, con la richiesta del giocatore che era più alta rispetto all’offerta fatta dalla Juvent x.com

È finita tra la Juventus e Vlahovic. Il serbo se ne va a parametro zero reddit

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