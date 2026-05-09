Lecce-Juventus 0-1 il gol da record di Vlahovic regala tre punti d' oro alla Signora
Il match tra Lecce e Juventus si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic segnato dopo soli 10 secondi dall'inizio dell'incontro. Si tratta del gol più rapido nella storia del club torinese. La partita si è disputata al Via del Mare di Lecce, in una giornata di fine stagione.
Lecce, 9 maggio 2026 - Il gol di Vlahovic dopo appena 10 secondi (il più veloce nella storia della Juventus ) regala alla Vecchia Signora la vittoria per 1-0 al Via del Mare di Lecce. Un successo preziosissimo per Madama, che in classifica scavalca momentaneamente il Milan al terzo posto della classifica e si tiene alle spalle Roma e Como. I pugliesi vedono interrotta la loro striscia positiva e adesso rischiano di essere riavvicinati in graduatoria dalla Cremonese, che battendo il Pisa tornerebbe a -1 dai giallorossi. Le scelte dei due allenatori. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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