Lecce-Juventus 0-1 il gol da record di Vlahovic regala tre punti d' oro alla Signora

Il match tra Lecce e Juventus si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 1-0, grazie a un gol di Vlahovic segnato dopo soli 10 secondi dall'inizio dell'incontro. Si tratta del gol più rapido nella storia del club torinese. La partita si è disputata al Via del Mare di Lecce, in una giornata di fine stagione.

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