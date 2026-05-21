Gianluca Di Marzio rivela | Per Vlahovic non è finita c’è voglia di continuare da entrambe le parti Senza Champions Bernardo Silva e Spalletti… – VIDEO

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha commentato le recenti strategie della Juventus in vista della prossima stagione. Ha affermato che nonostante le voci di una possibile separazione, il rapporto tra Vlahovic e la società non sarebbe concluso, con entrambe le parti che manifestano interesse a proseguire insieme. Inoltre, ha evidenziato che l’assenza di Bernardo Silva e di Spalletti potrebbe influenzare le scelte della squadra durante il mercato estivo.

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