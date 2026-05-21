Gianluca Di Marzio rivela | Per Vlahovic non è finita c’è voglia di continuare da entrambe le parti Senza Champions Bernardo Silva e Spalletti… – VIDEO

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha commentato le recenti strategie della Juventus in vista della prossima stagione. Ha affermato che nonostante le voci di una possibile separazione, il rapporto tra Vlahovic e la società non sarebbe concluso, con entrambe le parti che manifestano interesse a proseguire insieme. Inoltre, ha evidenziato che l’assenza di Bernardo Silva e di Spalletti potrebbe influenzare le scelte della squadra durante il mercato estivo.

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di Marco Baridon Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha parlato così delle mosse estive della Juventus. Le sue dichiarazioni. (Inviato al Palazzo della Regione Piemonte)  –  Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha parlato a margine della presentazione della 25^ edizione della Torino International Cup 2026. Le sue parole sulla Juventus. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE IL GRANDE LIMITE DEL CALCIO ITALIANO, IL MOTIVO DEI POCHI GIOVANI  – « Sicuramente il discorso della cultura calcistica è ai primi posti, non abbiamo pazienza. Se fai una squadra di soli giovani e perdi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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