Calciomercato Napoli Manna si inserisce per il parametro zero Goretzka! Svelato il piano per il colpaccio a centrocampo Ultimissime

Durante il calciomercato estivo, il Napoli ha manifestato interesse per il centrocampista tedesco Goretzka, attualmente svincolato. Un dirigente del club ha avviato trattative per assicurarsi il giocatore senza costi di trasferimento. La concorrenza tra le squadre italiane si intensifica, con l’obiettivo di aggiungere un talento di livello internazionale alla rosa. La strategia del Napoli prevede di anticipare le altre società nelle trattative.

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