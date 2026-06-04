Vizzolo Predabissi gli alunni promuovono le mense scolastiche | i risultati del questionario di gradimento
Gli studenti di Vizzolo Predabissi hanno espresso le loro opinioni sulle mense scolastiche attraverso un questionario di gradimento. I risultati sono stati raccolti alla fine delle lezioni e rappresentano il feedback degli alunni sulle attività di refezione. I dati vengono ora analizzati per eventuali interventi o miglioramenti nelle modalità di somministrazione dei pasti. Nessuna informazione specifica sui punteggi o sulle preferenze è stata resa nota.
Vizzolo Predabissi (Milano) – Finiscono le lezioni, arrivano le pagelle. Anzi: i risultati del questionario di gradimento sulle mense scolastiche di Vizzolo Predabissi somministrato agli alunni delle scuole. Il giudizio, eccolo: il servizio gestito da Dussmann Service, tra i principali operatori italiani della ristorazione collettiva, “ottiene ottime valutazioni su tutti i fronti, dal gradimento dei pasti alla pulizia degli ambienti, dalla cortesia del personale alla soddisfazione per le porzioni”. La qualità dei pasti, spiega una nota della società, “raccoglie valutazioni alte su tutta la linea”. I primi piatti si attestano al 61% di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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