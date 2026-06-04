Vizzolo Predabissi gli alunni promuovono le mense scolastiche | i risultati del questionario di gradimento

Notizia in breve

Gli studenti di Vizzolo Predabissi hanno espresso le loro opinioni sulle mense scolastiche attraverso un questionario di gradimento. I risultati sono stati raccolti alla fine delle lezioni e rappresentano il feedback degli alunni sulle attività di refezione. I dati vengono ora analizzati per eventuali interventi o miglioramenti nelle modalità di somministrazione dei pasti. Nessuna informazione specifica sui punteggi o sulle preferenze è stata resa nota.