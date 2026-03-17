Mense scolastiche quasi due milioni di alunni coinvolti | stop ai cibi ultra-processati Nasce il manifesto per l’educazione alimentare in 5 punti

Quasi due milioni di studenti sono coinvolti nelle mense scolastiche italiane, dove si chiede di eliminare i cibi ultra-processati. Coldiretti e pediatri hanno presentato un manifesto in cinque punti che promuove l’uso di alimenti locali e più naturali. I genitori sono attivi nel chiedere un cambio, puntando a migliorare la qualità del cibo offerto ai loro figli.