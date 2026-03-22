La settimana corta alle medie divide le famiglie | tra stanchezza degli alunni assenza di mense scolastiche e polemiche sul reale vantaggio dei docenti
Il dibattito sulla settimana corta alle medie evidenzia criticità didattiche, necessità di servizi adeguati e proposte per nuovi modelli educativi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Tutto quello che riguarda settimana corta
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