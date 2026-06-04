Viterbo | parata e mezzi in esposizione per i 212 anni dell’Arma

Notizia in breve

A Viterbo si sono svolte una parata e l’esposizione di mezzi dell’Arma in occasione dei 212 anni dell’istituzione. La cittadinanza ha potuto avvicinare alcuni mezzi speciali, mentre durante la cerimonia principale sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali a membri dell’Arma. La manifestazione ha coinvolto forze dell’ordine e pubblico, con una esposizione di veicoli e attrezzature utilizzate nel servizio quotidiano.