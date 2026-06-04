Viterbo | parata e mezzi in esposizione per i 212 anni dell’Arma
A Viterbo si sono svolte una parata e l’esposizione di mezzi dell’Arma in occasione dei 212 anni dell’istituzione. La cittadinanza ha potuto avvicinare alcuni mezzi speciali, mentre durante la cerimonia principale sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali a membri dell’Arma. La manifestazione ha coinvolto forze dell’ordine e pubblico, con una esposizione di veicoli e attrezzature utilizzate nel servizio quotidiano.
Quali mezzi speciali potrà osservare da vicino la cittadinanza?. Chi riceverà i riconoscimenti ufficiali durante la cerimonia principale?. Dove si svolgeranno esattamente gli appuntamenti tra Ellera e Santa Barbara?. Cosa permetteranno di scoprire gli stand informativi allestiti sul campo?.? In Breve Ore 9:00 deposito fiori al monumento Ellera con il colonnello Antro. Ore 10:30 cerimonie militari e premi ai carabinieri presso campo Mancelli. Esposizione mezzi e stand informativi per i cittadini in via Campo Scolastico. Partecipazione Associazione nazionale carabinieri per celebrare 212 anni di fondazione. Viterbo celebra i 212 anni dell’Arma tra Ellera e Santa Barbara domani 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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