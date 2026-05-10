Tradizioni secolari un incontro per parlare del corpus domini col cavallo parato

Da brindisireport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 maggio 2026 alle 17 presso il Museo Ribezzo di Brindisi si terrà una conversazione organizzata dal Club per l’Unesco e dal Polo Biblio-Museale. L’evento sarà dedicato alle tradizioni religiose secolari, con un focus sul Corpus Domini con il cavallo parato, analizzando processioni storiche in Italia e nel mondo. La discussione si concentrerà sulla storia e le pratiche di queste celebrazioni.

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BRINDISI - Il Club per l’Unesco di Brindisi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi organizzano per martedì 12 maggio 2026 alle ore 17,00 presso il Museo Ribezzo in piazza Duomo 7, un incontro per parlare de “Le secolari processioni in Italia e nel mondo – Il Corpus Domini col cavallo parato a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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