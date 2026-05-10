Tradizioni secolari un incontro per parlare del corpus domini col cavallo parato
Il 12 maggio 2026 alle 17 presso il Museo Ribezzo di Brindisi si terrà una conversazione organizzata dal Club per l’Unesco e dal Polo Biblio-Museale. L’evento sarà dedicato alle tradizioni religiose secolari, con un focus sul Corpus Domini con il cavallo parato, analizzando processioni storiche in Italia e nel mondo. La discussione si concentrerà sulla storia e le pratiche di queste celebrazioni.
BRINDISI - Il Club per l’Unesco di Brindisi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi organizzano per martedì 12 maggio 2026 alle ore 17,00 presso il Museo Ribezzo in piazza Duomo 7, un incontro per parlare de “Le secolari processioni in Italia e nel mondo – Il Corpus Domini col cavallo parato a.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Corpus Domini, nasce un gruppo per il ritorno del Cavallo Parato: “Tradizione da salvare”BRINDISI – Si chiama “Tuteliamo la storica processione del Corpus Domini col Cavallo Parato” ed è già diventato un punto di riferimento per centinaia...
Leggi anche: San Francesco e l’attualità del suo messaggio: incontro all’oratorio Corpus Domini
Argomenti più discussi: Primavera in festa: a Dolina torna la magia della Majenca; Enna, Settimana Federiciana: rivive il Medioevo tra spettacolo, saperi e protagonismo femminile; Anci Sicilia: a Caltanissetta un viaggio tra arte contemporanea, memorie sotterranee e tradizioni secolari; Cagliari in festa per Sant’Efisio.