Tradizioni secolari un incontro per parlare del corpus domini col cavallo parato

Il 12 maggio 2026 alle 17 presso il Museo Ribezzo di Brindisi si terrà una conversazione organizzata dal Club per l’Unesco e dal Polo Biblio-Museale. L’evento sarà dedicato alle tradizioni religiose secolari, con un focus sul Corpus Domini con il cavallo parato, analizzando processioni storiche in Italia e nel mondo. La discussione si concentrerà sulla storia e le pratiche di queste celebrazioni.

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