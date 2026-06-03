Corpus Domini Lecce celebra i 70 anni del Congresso eucaristico nazionale
LECCE – La chiesa di Lecce si prepara a celebrare il settantesimo anniversario del Congresso eucaristico nazionale che si tenne nel capoluogo salentino dal 29 aprile al 6 maggio 1956, con il tema "L'Eucaristia, sacramento di unità e vincolo di carità". Per l'occasione, la solennità del Corpus. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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