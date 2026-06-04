Viterbo blitz ai barber shop | 10 saloni chiusi per titoli falsi

A Viterbo, dieci barber shop sono stati chiusi durante un blitz delle forze dell’ordine. Le verifiche hanno evidenziato che i proprietari avevano falsificato i titoli professionali per ottenere le licenze. Sono stati individuati responsabili tecnici che hanno utilizzato documenti contraffatti. Le autorità hanno sequestrato i certificati falsi e avviato indagini per accertare le modalità di falsificazione e l’identità dei soggetti coinvolti.

Come hanno fatto i proprietari a falsificare i titoli professionali?. Chi sono i responsabili tecnici che hanno usato documenti contraffatti?. Quali sanzioni hanno colpito i saloni coinvolti nel lavoro nero?. Perché il responsabile di un locale è finito in carcere?.? In Breve Operazione condotta il 27 maggio da carabinieri e ispettorato del lavoro.. Identificate 20 persone coinvolte tra dipendenti e responsabili tecnici.. Un salone ha subito sanzione di 6.400 euro per lavoro nero.. Responsabile tecnico di Montefiascone trasferito al carcere di Mammagialla.. Dieci barber shop chiusi a Viterbo dopo un maxiblitz dei carabinieri: falsi attestati e lavoro nero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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