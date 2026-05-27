Chiusi dieci barber shop a Viterbo | controlli su titoli professionali irregolari e licenze | FOTO

Nella mattinata del 27 maggio sono stati chiusi dieci barber shop a Viterbo. I controlli hanno riguardato la verifica dei titoli professionali e delle licenze, trovando irregolarità in alcuni esercizi. Le attività sono state chiuse immediatamente. Sono state scattate foto durante le operazioni.

I controlli sono scattati nella mattinata di oggi, 27 maggio, accendendo i riflettori su dieci barber shop dislocati in vari punti di Viterbo. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e gli agenti della polizia locale si sono mossi simultaneamente per dare esecuzione a una serie di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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