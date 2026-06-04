Barber shop chiusi a Viterbo dalle segnalazioni ai certificati | cosa hanno scoperto i carabinieri

Notizia in breve

Il 27 maggio, i carabinieri hanno chiuso dieci barber shop a Viterbo. Durante le verifiche, sono stati sequestrati documenti e certificati. Le operazioni sono state condotte a seguito di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità nelle attività commerciali. Non sono stati resi noti i dettagli specifici delle irregolarità o le motivazioni precise delle chiusure. La questura ha confermato che le verifiche sono ancora in corso.