Barber shop chiusi a Viterbo dalle segnalazioni ai certificati | cosa hanno scoperto i carabinieri
Il 27 maggio, i carabinieri hanno chiuso dieci barber shop a Viterbo. Durante le verifiche, sono stati sequestrati documenti e certificati. Le operazioni sono state condotte a seguito di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità nelle attività commerciali. Non sono stati resi noti i dettagli specifici delle irregolarità o le motivazioni precise delle chiusure. La questura ha confermato che le verifiche sono ancora in corso.
Emergono dettagli sul maxiblitz che il 27 maggio ha portato alla chiusura di dieci barber shop nel a Viterbo. L'arma dei carabinieri svela i retroscena di un'indagine complessa, partita da segnalazioni anonime e culminata non solo nei sigilli alle attività, ma anche in sanzioni per lavoro nero e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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