Vite ai margini | cinque posti letto per chi ha problemi di dipendenza

Sono stati istituiti cinque posti letto destinati a persone senza dimora che soffrono di dipendenza da alcol o sostanze. La struttura mira a offrire un alloggio temporaneo a chi si trova in condizioni di marginalità e ha bisogno di supporto specifico. I posti sono riservati a individui che si trovano in situazioni di emergenza e che necessitano di assistenza immediata. La misura si inserisce in un intervento volto a migliorare l’accoglienza e la presa in carico di persone vulnerabili.

Cinque posti letto dedicati alle persone che vivono in strada e hanno problemi di dipendenza da alcol o sostanze. È il nuovo progetto che prenderà il via nel distretto di Rimini con l’obiettivo di offrire una risposta immediata alle situazioni di maggiore fragilità e, allo stesso tempo, alleggerire la pressione sul pronto soccorso. L’iniziativa durerà un anno e si rivolge agli adulti senza una sistemazione stabile che si trovano in condizioni di grave emarginazione. Si tratta di persone che spesso, soprattutto nelle ore notturne, non hanno alcuna alternativa alla strada e finiscono per rivolgersi ai servizi sanitari anche quando non necessitano di cure urgenti, ma semplicemente di un luogo sicuro dove trascorrere la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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