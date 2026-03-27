Ecco chi è Kaley la ragazza che ha accusato Instagram e YouTube di averle creato una dipendenza e ha vinto

Kaley, giovane di 20 anni residente in California, è la ragazza che ha accusato Instagram e YouTube di aver contribuito allo sviluppo di una dipendenza da social media. Per molto tempo la sua identità è rimasta nascosta dietro le sigle KGM, ma ora si conosce il suo nome. La vicenda ha portato a un esito giudiziario favorevole per lei.

Per anni è stata solo una sigla, KGM. Adesso, invece, ha un nome. Si chiama Kaley, vive in California e oggi ha 20 anni. Ne aveva solo 17 quando questa storia è iniziata. È la storia della causa contro i colossi del web, accusati dalla ragazza di averla danneggiata creandole una dipendenza da social network. Mercoledì 25 marzo – dopo due anni di processo – i giudici le hanno dato ragione e hanno condannato Meta (per Instagram) e Google per (YouTube) a pagarle 3 milioni di euro. Meta, in particolare, dovrà sborsare il 70% del risarcimento stabilito dai giudici. Sedici ore al giorno sui social: la routine di Kaley. La ragazza, ascoltata dai giudici lo scorso febbraio, aveva raccontato di aver «smesso di interagire con la mia famiglia perché passavo tutto il mio tempo sui social media». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Trump Phone, quei 600.000 preordini non esistono: ecco chi ha creato la fake news che ha ingannato tutti

“Il Venezuela? Trump ha creato una bolla finanziaria di cui aveva un disperato bisogno”. Ecco chi ha già guadagnato con la mossa del tycoonDietro l’intervento muscolare degli Stati Uniti c’è un Paese alle prese con un debito fuori controllo, un dollaro indebolito e una finanza che regge...

Approfondimenti e contenuti su Ecco chi è Kaley la ragazza che ha...

Temi più discussi: Chi è Kaley G.M., la ventenne che ha vinto la causa contro Meta e YouTube sulla dipendenza da social; Giuria California: Meta e Google responsabili per dipendenza da social. Faranno ricorso; Il verdetto storico contro Google e Meta: I social sono progettati per creare dipendenza; Social network condannati: Meta e Google pagano perché creano dipendenza.

Kaley e la prevalenza della class action, che è come quella del cretinoLa ragazza si è fatta riconoscere in tribunale 3 milioni di dollari da Meta e Youtube, ma non ha senso imputare la colpa di un meccanismo di dipendenza comportamentale e i danni che ne possano derivar ... ilfoglio.it

Chi è Kaley G.M., la ventenne che ha vinto la causa contro Instagram e YouTube sulla dipendenza da socialL'identità della giovane è stata a lungo protetta. Tramite la sua testimonianza in tribunale si conosce ora la sua storia personale e come è entrata nella spirale della depressione per colpa della dip ... msn.com

BUONGIORNO CON GOCCE DI FELICITÀ Seguiteci su: fb: le scuole della felicità ig: lescuole_della_felicita YouTube: https://youtube.com/@lescuoledellafelicita www.lescuoledellafelicita.it #lescuoledellafelicità #lascuoladellafelicità #scuola #felicità - facebook.com facebook

Due sentenze storiche contro gli abusi di Meta e di YouTube Sarà la fine dei Social Una riflessione di Riccardo Luna @Corriere x.com