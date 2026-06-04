Visita al Museo Giovanni Poleni tra storia scienza e curiosità

Notizia in breve

Martedì 16 giugno 2026, si svolgerà una visita al Museo Giovanni Poleni, situato nel centro storico. Il percorso include esposizioni di strumenti scientifici antichi, manoscritti e oggetti legati alla storia della scienza locale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è organizzato nel pomeriggio, con l’obiettivo di far conoscere un patrimonio meno noto della città. La visita durerà circa un’ora e mezza.