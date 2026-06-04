Visita al Museo Giovanni Poleni tra storia scienza e curiosità

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 16 giugno 2026, si svolgerà una visita al Museo Giovanni Poleni, situato nel centro storico. Il percorso include esposizioni di strumenti scientifici antichi, manoscritti e oggetti legati alla storia della scienza locale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è organizzato nel pomeriggio, con l’obiettivo di far conoscere un patrimonio meno noto della città. La visita durerà circa un’ora e mezza.

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Martedì 16 Giugno 2026 Padovanità vi propone un'interessante visita infrasettimanale ad uno dei musei poco conosciuti ma estremamente particolati della nostra città. Uno scrigno di sapere, che racchiude le collezioni e le intuizioni di Giovanni Poleni, inventore della calcolatrice e luminare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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