Sport e Scienza | un weekend tra giochi di forza equilibrio e curiosità a Città della Scienza

Durante il fine settimana, Città della Scienza ospiterà un evento dedicato a sport e scienza, con attività che coinvolgono giochi di forza, equilibrio e curiosità. I partecipanti potranno saltare tra cerchi colorati, lanciare palloni lungo traiettorie precise e percorrere percorsi avventurosi per mettere alla prova il proprio equilibrio. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, con un programma dedicato a tutte le età.

Saltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l'equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo stesso tempo i segreti del corpo in movimento: sono le attività previste per il tema del magico weekend "Sport e Scienza" che Città della Scienza dedica il 18 e 19.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Città della Scienza, weekend tra scienza e percezione con “Illusioni Ottiche”Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, la Città della Scienza di Napoli dedica il fine settimana alle illusioni ottiche: un affascinante viaggio al... Leggi anche: Matematica e mondo naturale, un weekend di giochi e scoperte a Città della Scienza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 2026. Un’estate insieme; La nuova Città della Scienza riparte da Coroglio; Fiori, colori e scienza!, a Palazzo Farnese un laboratorio di botanica per i più piccoli; Yoga al Museo a Città della Scienza: benessere, divulgazione scientifica e consapevolezza del corpo. Napoli, Città della Scienza per il weekend del 18 e 19 aprile propone Sport e Scienza: gioca, scopri, imparaNapoli, 15 Aprile – Saltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l'equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo ... sciscianonotizie.it A Città della Scienza Sport e ScienzaSaltare tra cerchi colorati, lanciare palloni con traiettorie perfette e sfidare l'equilibrio su percorsi avventurosi, scoprendo allo stesso tempo i segreti ... napolivillage.com Napoli capitale della fisica quantistica. A Città della Scienza al via le quattro giornate di incontri e tavole rotonde di NQSTI, l'Istituto nato grazie ai fondi del PNRR - facebook.com facebook